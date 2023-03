Nieuw hoogspanningsstation in Melle: "De transformator zal minder geluid maken"

Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, start begin volgend jaar aan de vernieuwing van het hoogspanningsstation in Melle. Het station zal uitgebreid en gemoderniseerd worden. De oude transformator wordt vervangen door een nieuw exemplaar dat minder geluid zal maken. Dat is goed nieuws voor de omwonenden.



Het hoogspanningsstation in Melle werd gebouwd in de jaren '80 en levert al jaren energie aan tienduizenden gezinnen en bedrijven in de buurt. Door de stijgende vraag naar elektriciteit, wordt het station nu vernieuwd zodat het de energiebevoorrading in de toekomst kan blijven garanderen. "De bevoorradingszekerheid blijft ook tijdens de werken in de regio gegarandeerd" zegt Lotte Van der Stockt van Elia. "De werken starten volgend jaar en zullen ongeveer twee jaar duren."