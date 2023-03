Nieuw-Zeeland lanceert opvallende campagne om jongeren met liefdesverdriet te steunen

De regering zal de jongeren bereiken via video's, artikels en podcasts. Bovendien lanceren ze een platform waar jongeren met professionals kunnen praten over hun gevoelens. Ze lanceerden al een promofilmpje over de campagne, waarin onder meer jonge mensen vertellen hoe ze met liefdesverdriet omgaan. Een budget van 6,4 miljoen Nieuw-Zeelandse dollar wordt hiervoor vrijgemaakt, omgerekend is dat 3,7 miljoen euro.