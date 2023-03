Tegenkanting tegen storten van grond in oude kleiputten bij natuurgebied Temse: "We riskeren grondverschuivingen"

De milieuconsulent van Vagaetrans begrijpt de bezorgdheden, maar wil iedereen geruststellen. Hij zegt dat de werken noodzakelijk zijn. "De werken zijn gepland in samenspraak met het Agentschap voor Natuur en Bos", zegt milieuconsulent Jan Feryn. "Studies hebben uitgewezen dat de stabiliteit van de omliggende woningen op lange termijn in het gedrang komt. Vooral ter hoogte van de Kloosterstraat is de helling naar het water steil en die brokkelt af. Over 50 jaar liggen die tuinen in de put. Daarom gaan we het talud hellend maken. Tegelijk gebeuren die werken ook in het kader van natuurbouw. Exoten gaan we verwijderen en we zetten inheemse planten in de plaats. Diepe zones van de vijver maken we minder diep om meer licht en leven toe te laten in het water. Alles zal op een ecologisch verantwoorde manier gebeuren", verzekert Feryn.