Ooievaars maken nest vlakbij het drukste kruispunt van Knesselare

Het koppeltje in Knesselare is wellicht nog pril. "Bij zo’n nieuw nest gaat het vaak om jonge koppels. Als ze het nest afwerken, is de kans groot dat ze er ook effectief zullen broeden", zegt Joeri. Maar het valt nog af te wachten of hun broedgeval zal slagen. "De eerste keer is altijd een risico. Maar als het hen lukt om hun jongen groot te brengen, is de kans groot dat ze volgend jaar naar hetzelfde nest terugkeren."