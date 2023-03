Opnieuw aanrijding door truck op zwart kruispunt in Gent, amper maand na zwaar ongeval 

In Gent is er opnieuw een aanrijding gebeurd op het kruispunt Keizerpoort, amper een maand na een ander zwaar ongeval. Een vrachtwagen reed er een overstekende bromfietser aan. Het slachtoffer is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Begin maart raakte een jonge fietser van 13 levensgevaarlijk gewond toen een vrachtwagen hem aanreed. Actievoerders bezetten daarna het kruispunt en eisten maatregelen. De stad Gent en Vlaanderen beloofden meteen enkele ingrepen.