Opnieuw gratis parkeren op zondag in Hasselt: “We verfijnen ons parkeerbeleid”

De ondergrondse parkings worden meer gebruikt, waardoor er meer plaats is bovengronds. Burgemeester Steven Vandeput (N-VA): “Onze ondergrondse parkings zijn goed ingeburgerd bij mensen die langer en vaker in onze stad verblijven. De druk op het bovengronds parkeren is afgenomen zodat we op zondag terug gratis parkeren kunnen invoeren.”

Op week- en zaterdagen kan vanaf het najaar binnen de Grote Ring in de blauwe zone 3 uur gratis geparkeerd worden, in plaats van 2 uur nu. Automobilisten kunnen dan een ticket nemen aan een automaat of hun wagen registreren via een parkeerapp. Ook krijgen de inwoners van die zones een elektronische bezoekerskaart waar ze hun gasten 300 uur mee kunnen laten parkeren.