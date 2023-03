Oprichter van cryptomunt Terra na half jaar op de vlucht opgepakt in Montenegro

De internationale politieorganisatie Interpol had in september vorig jaar een "red notice" uitgegeven voor Do Kwon, omdat die ervan beschuldigd wordt investeerders met verliezen ten belope van 40 miljard dollar opgezadeld te hebben na de crash van zijn stablecoin.

Do Kwon is medeoprichter van TerraUSD. De crash van de stablecoin heeft beleggers 40 miljard dollar doen verliezen en meer dan 500 miljard dollar op de markt van de cryptomunten. Een Zuid-Koreaanse rechtbank had midden september een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.

De dertiger had in augustus in een interview nog zijn fouten toegegeven. Sindsdien was hij op de vlucht, al ontkende Do Kwon dat zelf op Twitter.

In april 2022 had de waarde van Terra een hoogtepunt bereikt. Volgens CoinMarketCap was het toen de vierde stablecoin en de tiende cryptomunt qua marktwaarde. Een maand later verloor de Terra meer dan de helft van zijn waarde in amper 24 uur, wat voor paniek zorgde op de nerveuze markt van cryptoactiva.

De stablecoin en zijn zustertoken Luna daalden vervolgens al snel naar nul, wat leidde tot verliezen van meer dan 500 miljard dollar op de markt. Veel kleine beleggers raakten hun spaargeld kwijt. Sindsdien waren in Zuid-Korea verschillende strafrechtelijke onderzoeken geopend.