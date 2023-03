Parket Limburg start onderzoek naar verdacht overlijden van bejaarde man in Heers

In de nacht van dinsdag op woensdag overleed een bejaarde man van 86 in zijn woning in Mechelen-Bovelingen. Dat zou in verdachte omstandigheden zijn gebeurd. Burgemeester Kristof Pirard van Heers heeft dat bevestigd. “Enkele familieleden van de man hebben een tijdje in een politiecel doorgebracht", vertelt hij. "Het gaat inderdaad om een verdacht overlijden."