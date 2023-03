Patiënten MS-kliniek in Melsbroek protesteren tegen uitblijven van nieuw gebouw: "Buurtbewoners houden goede zorg tegen"

Het patiëntenprotest komt er na een procedurestrijd van de buurtbewoners tegen de uitbreiding van het MS Centrum. "Het centrum is zodanig verouderd en aan vernieuwing toe dat er jaren geleden al nieuwbouwplannen zijn gemaakt die steeds op verzet van buurtbewoners stuiten", aldus Vandamme. "Het is toch niet mogelijk dat enkele bewoners in Melsbroek er bezwaar tegen hebben dat die kliniek vernieuwd wordt, terwijl de patiënten dringend nood hebben aan nieuwe infrastructuur. Met deze protestmars willen we tonen wie we zijn en laten zien in welke situatie wij zitten en dat we nood hebben aan een nieuwbouw die jullie tegenhouden."