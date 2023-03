Franse pensioenwoede nog lang niet uitgedoofd: opnieuw honderdduizenden mensen op straat tegen pensioenhervorming

In verschillende steden worden vandaag betogingen gehouden. In de hoofdstad Parijs is rond 14.30 uur een grote optocht begonnen, van Place de la Bastille, via Place de la République naar Place de l'Opéra.

De opkomst in Parijs verheugt de vakbonden. "De regering rekende op de neergang van de beweging na 49.3 (het bewuste grondwetsartikel dat de regering inriep om een stemming te vermijden, red.) en de tussenkomst van de president. Maar alles wijst erop dat we een dag van grote mobilisatie beleven. De vastberadenheid is altijd erg belangrijk", zei CGT-voorman Philippe Martinez aan BFMTV.

Volgens Franse media werd het aantal betogers overal in Frankrijk om 16 uur op meer dan 540.000 geschat. Vorige week waren er dat 246.000 op hetzelfde uur. Twee weken geleden, op 7 maart, de grootste actiedag tot nog toe, waren dat er 669.000. In verschillende steden in Frankrijk zou intussen het record van het aantal "pensioenbetogers" zijn gebroken.