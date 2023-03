Plaatsing permanent hek Blaarmeersen in Gent net op tijd gestart om klaar te zijn voor zwemseizoen

In de Blaarmeersen is gestart met de plaatsing van een hek dat de strand- en zwemzone tijdens het zwemseizoen moet afsluiten van de rest van het domein. Het hek moet er staan tegen de opening op 1 mei. "We zijn net begonnen", vertelt een werkman. Hij wijst naar een diepe funderingsput waar beton in gestort is om een deel van hek te fixeren. "We gaan de komende maand ongeveer 200 hekdelen van zo'n 2,5 meter hoog aan elkaar vastzetten om de hele zone te omheinen", zegt hij verder. De hele constructie zal zo'n 700 meter lang zijn.