Plan voor tijdelijk opvangcentrum in Kampenhout afgevoerd: terrein blijkt ongeschikt

Burgemeester Kris Leaerts is tevreden met de beslissing. "Het terrein is gewoon ongeschikt, dat hebben we van in het begin gezegd. En dat ben ik op diverse kabinetten gaan toelichten", zegt hij. "We vangen hier zowat 40 oorlogsvluchtelingen op. Maar dat gebeurt in gezinnen, met buddy-werking enzovoort. Dat wordt zorg voor gedragen. Maar voor dit project was er in onze gemeente geen geschikte plaats", voegt Leaerts nog toe.