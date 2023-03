Leuvense politie krijgt eigen "dierenflik" die zich zal focussen op alle dossiers met dieren

Een primeur bij de Leuvense politie: voor het eerst zal een inspecteur zich hoofdzakelijk bezighouden met dossiers waarin dieren voorkomen. “Een dierenflik dus eigenlijk”, zegt eerste commissaris Nathalie Janssens. “Wij krijgen per jaar meer dan 1.000 meldingen over incidenten met dieren. Veel korpsen hebben vrijwilligers binnen hun team die zich extra toeleggen op het dierenwelzijn bovenop hun normale taken." De nieuwe diereninspecteur wordt volgende week aangeworven.