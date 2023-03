PS wil wet wijzigen om sociaal conflict bij Delhaize op te lossen

Wat is de wet-Renault?

De wet-Renault behandelt de procedure die werkgevers moeten volgen bij een collectief ontslag. We spreken over een 'collectief ontslag' wanneer over een periode van 60 dagen een minimaal aantal werknemers getroffen is. Dat minimum is afhankelijk van het aantal werknemers in het bedrijf.

Wat zijn de te volgen stappen in de procedure?