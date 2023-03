Recordaantal Belgische automobilisten werd vorig jaar betrapt op gebruik rode diesel

"We zijn al enkele jaren bezig met een database aan te leggen van mensen die al eerder tegen de lamp liepen", zegt Adyns. "Doordat we daar systematischer in werken, vinden we nu meer overtreders."

"De rode kleur is een visueel element om hen eruit te halen, maar bij de minste twijfel over ontkleuring sturen we stalen nu ook op naar het labo om chemische markers te detecteren", zegt hij. "Zelfs na enkele tankbeurten met reguliere diesel kunnen we nog sporen terugvinden."

Adyns benadrukt dat er niet noodzakelijk meer controles zijn. "In 2022 waren er 27.541 controles. Het jaar daarvoor 28.822. Dat wil dus zeggen dat vorig jaar 7,2 procent van alle gecontroleerden betrapt werden. Het is aan het stijgen"