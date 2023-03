Regering zet licht op groen voor "bekwame helpers": leerkrachten en begeleiders mogen nu ook insulinespuitjes zetten 

De regering keurt vandaag het wetsontwerp over de "bekwame helper" goed. Een bekwame helper is iemand die zelf geen verpleegkundige is, maar in het kader van zijn of haar beroep of een vrijwillige activiteit toch een of meerdere verpleegkundige handelingen mag verrichten. "Zo creëren we rechtszekerheid voor bijvoorbeeld de scoutsleiding of leraren die een medicijn of insuline kunnen toedienen", legt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) uit.