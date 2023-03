Relatiedeskundige Rika Ponnet beantwoordt de vraag van de week: "Hoe moet ik omgaan met complotdenkers in mijn familie?"

Maarten worstelt al een tijd met een probleem. "De laatste jaren zijn er meer en meer mensen uit mijn familie en vriendenkring in de konijnenpijp van het complotdenken gevallen. Dat maakt het soms moeilijk om contact te houden. Maar hoe vertel je aan je kinderen waarom ze hun tante Ilse al zo lang niet meer hebben gezien? Of waarom ze niet meer bij oom Tom en hun neefjes mogen logeren? Wat doe je als je kinderen rechtstreeks worden aangesproken over vaccins die gevaarlijk zijn of over Hollywoodsterren die kinderhersenen eten om jong te blijven?"