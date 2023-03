Wevelgemnaar Romain Vanwynsberghe won Gent-Wevelgem in 1959 bij de Onafhankelijken: alleen over de meet komen die toen op de luchthaven lag

De aankomstlijn van Gent-Wevelgem ligt al jaren in het centrum van Wevelgem, maar in 1959 was dat niet het geval. “Er waren toen wegenwerken in Wevelgem, waardoor de finish verplaatst was. Die lag toen op de landingsbaan van het vliegveld van Wevelgem. Het was een prachtige aankomst, zeker om daar alleen en als eerste over de meet te komen. Maar misschien is het beter zoals hij nu ligt, voor de horeca en alles errond.”