Tielts slachthuis  krijgt ook in beroep geen toelating om jaarlijks bijna een miljoen extra varkens te slachten

De plannen van het Tieltse slachthuis Debra-Meat om uit te breiden zijn al enkele jaren oud. Het had zelfs al een vergunningsaanvraag op zak in 2017. Maar die plannen werden in de koelkast gezet toen de dierenrechtenorganisatie Animal Rights beelden verspreidde van varkens die slecht werden behandeld in het slachthuis. Twee jaar later werd het bedrijf ook veroordeeld voor dierenmishandeling. In 2021 leek het tij uiteindelijk te keren en kreeg Debra-Meat alsnog een omgevingsverginning van de provincie West-Vlaanderen. Maar die werd ingetrokken door de Vlaamse Overheid na protest van Gaia, Natuurpunt en de West-Vlaamse Milieufederatie.

Volgens de Vlaamse overheid was de studie naar de impact van de uitbreiding op het milieu en het verkeer ondertussen verouderd. Ze dateerde nog van 2017 en hield bijvoorbeeld geen rekening met stikstof. Ook de verkeerssituatie in de buurt van het bedrijf was ondertussen al veranderd. Daarnaast vond Vlaanderen dat er in de plannen te weinig maatregelen stonden om de geurhinder en geluidsoverlast te beperken.