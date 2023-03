Stad Antwerpen opent Huis Archimedes voor kwetsbare jonge mannen tussen 18 en 25 jaar

In de Lange Batterijstraat in Antwerpen heeft de stad Huis Archimedes geopend. Er zijn 14 studio's voor 14 kwetsbare jonge mannen, tussen 18 en 26 jaar oud, die thuis niet meer terecht kunnen en op straat dreigen te belanden. "Er zijn heel wat jongens in de stad voor wie het nest waar ze opgroeien te klein wordt, te benauwend, en voor wie de verleidingen van de straat soms te groot worden", zegt schepen voor Sociale Zaken Tom Meeuws (Vooruit). "Die dreigen dan uit het nest te vallen. Hier bieden we hen een rustige plek aan en proberen we te herstellen wat te herstellen valt. Zo krijgen ze de kans om hun weg in het leven opnieuw te vinden." 20 jaar geleden startte al een gelijkaardig initiatief voor jonge vrouwen, Huis Sofia.