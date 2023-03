Stad Beringen vervangt betonblokken na protest Fietsersbond

De stad Beringen had betonblokken geplaatst om het verkeer af te remmen in de Orgelwinningstraat en de Steenstortstraat, dat is de verbinding tussen Stal-Koersel en Korspel-Beverlo. Maar volgens de Fietsersbond bleef het een gevaarlijke situatie. Vandaag heeft de stad de betonblokken verwijderd en vervangen door plastic paaltjes.