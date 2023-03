Steeds meer exotische schelpen aan de kust

Voor de zesde keer vindt zaterdag de Grote Schelpenteldag plaats aan de kust. Dit jaar wordt niet alleen aan de Belgische kust gezocht. Ook aan de kust in Nederland en Noord-Frankrijk zoeken vrijwilligers naar verschillende schelpen. “Dat is interessant, want zo zien wij de verschillen tussen de gebieden en kunnen we zien welke schelpen toenemen of weggaan”, zegt Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee.