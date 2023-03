Taxichauffeurs en broers die collega beschoten in Brugge, krijgen 10 en 4 jaar cel

Twee broers en taxichauffeurs die in Brugge een collega hebben beschoten, zijn in beroep veroordeeld tot 10 en 4 jaar cel. De twee reden een collega klem in het centrum van Brugge en schoten op de zijkant van zijn wagen. De kogel kwam via het raam in de nek van de chauffeur terecht, net naast de halsslagader. De man overleefde de aanslag. De schutter die tien jaar kreeg moet meteen de cel in.