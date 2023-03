Tegen 2050 moeten meer mensen op dezelfde oppervlakte kunnen wonen in Brugge

De stad heeft samengezeten met projectontwikkelaars, maar ook met erfgoed- en milieuverenigingen. De ene wil geen extra bebouwing, de ander wil net meer grond om te kunnen bouwen. "De grootste veranderingen plannen we in de stadskern. Ook Sint-Pieters, Sint-Andries en Sint-Michiels gaan we aanpakken", zegt Franky Demon, schepen van Ruimtelijke Ordening (CD&V). "Het is niet de bedoeling om alleen maar appartementen op te trekken. Het aanbod bestaat momenteel voor twee derden uit eengezinswoningen en voor één derde uit appartementen en dat willen we in de toekomst zo houden", benadrukt Demon. Om te kunnen verdichten moet een alternatieve woonvorm zoals cohousing wel aantrekkelijker gemaakt worden (centraal wonen of cohousing is een alternatieve woonvorm waarbij een aantal bewoners in verschillende woningen van meerdere, gemeenschappelijke voorzieningen gebruikmaakt, nvdr.).