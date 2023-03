Theatergezelschap Het nieuwstedelijk neemt afscheid van ‘De Nieuwe Zaal’ in binnenstad Hasselt

Het theatergezelschap blikt dus tevreden terug maar heeft ook mooie vooruitzichten. “Er komt een nieuwe theaterzaal en cinema in het oud administratief centrum van de stad, op het Groenplein. Daar komen ook repetitieruimtes en het wordt een levendige plek voor cultuur in het hartje van de stad. Al is het nog even wachten op de realisatie. Die plek zou klaar moeten zijn in 2026.”

In de tussentijd is Het nieuwstedelijk niet van plan om Hasselt te verlaten, zegt Aussems. “We werken nog aan een oplossing om de periode tot 2026 te overbruggen maar zolang daar geen zekerheid over is kan ik er weinig over vertellen.”

In de Nieuwe Zaal kan je op 23 en 24 maart nog naar ‘Geel Hesje’ gaan kijken, een voorstelling over sociale onrust en verzet. Cinema Zed vertoont er nog films tot in mei.