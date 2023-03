Vier migrantenboten zinken voor de kust van Tunesië: zeker 5 mensen komen om, 33 zijn nog vermist

Voor verschillende Afrikaanse migranten is de oversteek via de Middellandse Zee rampzalig afgelopen: 4 boten zonken voor de kust van Tunesië terwijl ze probeerden Italië te bereiken. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om, nog eens 33 anderen worden vermist. Dat meldt een functionaris van een lokale rechtengroep. Nog eens vijf andere migranten werden door de kustwacht gered, maar verkeren "in slechte psychologische toestand".