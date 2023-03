Van kneusje tot chouchou van het publiek: hoe werd Keanu Reeves een internetsensatie?

Keanu Reeves brak door bij het grote publiek in 1994 toen hij in de film "Speed" aan de zijde van Sandra Bullock een lijnbus op snelheid moest houden om te beletten dat hij zou ontploffen. Vijf jaar later schitterde Reeves als Neo in de grensverleggende sciencefictionfilm "The Matrix". Die viel in de smaak bij pers én publiek, er kwamen al snel twee even succesvolle vervolgfilms. Twintig jaar geleden was Reeves al een wereldster.