Verkoop je voor meer dan 2.000 euro per jaar? Dan stuurt Vinted je gegevens naar de fiscus

Tweedehandswebsite Vinted geeft voortaan door aan de belastingen wie jaarlijks voor meer dan 2.000 euro aan spullen verkoopt of per jaar minstens 30 transacties verricht. Het platform stelt zich daarmee in regel met een nieuwe Europese richtlijn, die bovendien voor elk digitaal platform geldt waarop verkopers en consumenten samenkomen.