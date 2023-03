Vrouw zwaargewond na ongeval op kruispunt in Boezinge

Het ongeval gebeurde vanmorgen om kwart voor negen. Op het kruispunt van de Reningestraat en de Boezingestraat reden twee auto's tegen elkaar. Eén bestuurster werd met haar wagen tegen een gevel geslingerd en tegen een auto die geparkeerd stond. De brandweer moest haar bevrijden. Daarna is ze zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind van vijf, het raakte gewond. Ook in de andere wagen raakte een bestuurder gewond.

De brandweer heeft de twee auto's getakeld en de olie opgeruimd die gelekt was. Tijdens die werken kon het verkeer in de Boezingestraat enkel beurtelings door over één van de twee rijstroken.