Belgische ontwikkelingssamenwerking ruikt nog altijd naar kolonialisme: "Te eenzijdig, te weinig overleg"

De koloniale aanpak overheerst op alle niveaus van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Dat staat in een rapport van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) over de Belgische ontwikkelingssamenwerking. "We moeten erkennen dat we een koloniale geschiedenis hebben", duidt professor Tom Vanwing (VUB), "de onderliggende procedures, structuren, en machtsrelaties die daaruit voortvloeien, moeten veranderen".