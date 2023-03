Ingrijpende wegenwerken in Tollembeek gestart: “Inwoners zullen nog aan hun woning kunnen”

In het dorpscentrum en in de stationsomgeving van Tollembeek starten wegenwerken om een gescheiden riolering aan te leggen. “Stap voor stap wordt in al deze straten de bestaande weg opgebroken en er worden aparte rioolbuizen voor afvalwater en hemelwater in de grond gestoken. Wanneer een stuk aangelegd is, wordt de weg meteen weer hersteld, zodat de inwoners altijd aan hun woning kunnen. Nadien wordt de straat volledig heraangelegd en komen er ook nieuwe voetpaden”, vertelt Ludo Persoons (CD&V), schepen van Openbare Werken.