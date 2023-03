Woningbrand in Jonkershove (Houthulst) veel zwaarder dan eerst gedacht

Voor Christophe is de brand een enorme domper. Hij woonde er sinds 2013 en heeft er erg hard voor gewerkt. Hij is niet enkel veel materiaal kwijt, maar ook veel herinneringen. De weinige foto's die Christophe nog had van zijn mama, zijn ook in de brand verloren gegaan. "Mama overleed in 2000, toen hij 18 was. Die foto's hebben we niet digitaal, ze stonden in een kader in de woonkamer", vertelt zijn zus. Zijn enige troost is dat zijn Engelse Bulldog Pablo het overleefd heeft. De hond kon zichzelf redden door via de veranda naar buiten te vluchten.