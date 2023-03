Ziekenhuis en brandweer verzorgen samen de dringende ziekenwagendienst rond Sint-Truiden

“Een andere optie was dat het ziekenhuis zou overschakelen op een ziekenwagen met twee ambulanciers in plaats van één ambulancier en één verpleegkundige. Maar we kiezen nu heel bewust voor dit model, omdat we geloven dat we zo betere zorgkwaliteit vanaf het eerste moment blijven bieden. Het verschil in prehospitaalzorg zit namelijk in de medische handelingen die een medisch geschoolde hulpverlener mag uitvoeren zonder dat de spoedarts op de interventieplek aanwezig is", legt Katrien Clerbout, directeur patiëntenzorg in Sint-Trudo uit.