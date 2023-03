Gemeente Zwijndrecht krijgt 15 miljoen euro van 3M als schadevergoeding voor PFAS-vervuiling 

Begin juli vorig jaar was al afgesproken dat chemiebedrijf 3M in totaal 571 miljoen euro zal betalen om het probleem van de PFAS-vervuiling rond hun fabriek in Zwijndrecht op te lossen. Dat stond in een Saneringsovereenkomst die Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) had gesloten met het bedrijf, met goedkeuring van de volledige Vlaamse overheid.