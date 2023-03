Aalst gaat bouwvallige Sint-Jozefkerk dan toch restaureren, maar beperkt de uitgaven

De Sint-Jozefkerk aan het Esplanadeplein in Aalst staat al jaren in de steigers en is in heel slechte staat. Op de commissievergadering met gemeenteraadsleden heeft schepen Karim Van Overmeire (N-VA) de plannen voor de Sint-Jozefkerk toegelicht. De stad wordt eigenaar van het gebouw en zal ook een deel van de restauratie bekostigen. “We hebben vier scenario’s laten onderzoeken: restauratie, sloop, niets doen en enkel de toren behouden. Na overleg met experten bleek restauratie met herbestemming de enige verstandige oplossing. Elk ander alternatief zou de belastingbetaler nog meer geld kosten.”

De kerk geniet een dubbele bescherming: niet alleen het gebouw zelf, ook het Vereeckenorgel dat zich in de kerk bevindt, is beschermd erfgoed. De opheffing van deze bescherming voor een sloop bleek niet realistisch, zegt schepen Van Overmeire: “We weten van andere dossiers dat dit bijna niet haalbaar is door allerlei procedures die ingespannen kunnen worden. Ook niets doen kost geld, want uiteindelijk zal er toch geld moeten uitgegeven worden om de verdere verloedering tegen te gaan en de veiligheid te garanderen.”