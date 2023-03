De pijnlijke gelijkenis tussen de loopgravenoorlog in Oekraïne en WOI: "Als je de beelden in zwart-wit zet, kunnen ze uit '14-'18 komen"

Het is al even geleden dat er grote veroveringen of heroveringen plaatsvonden in de oorlog in Oekraïne. De laatste weken is de frontlinie zo goed als ongewijzigd en wordt er vanuit de loopgraven gevochten. Modder, koude, constante beschietingen en weinig beweging: dat is hoe het er nu aan toe gaat aan het front. En die omschrijving zou je evengoed kunnen maken over de Eerste Wereldoorlog.

Tom Simoens, docent Geschiedenis aan de Koninklijke Militaire School, vindt de gelijkenis frappant: "Een aantal visuele elementen doen mij echt terugdenken aan de Westhoek, aan België in de Eerste Wereldoorlog. Als je die beelden in zwart-wit zou zetten, zouden die eigenlijk uit 1914-1918 kunnen komen," vertelt hij in "De wereld vandaag" op Radio 1.