Assenede wacht plannen Eeklo en Kaprijke af voor het zelf beslist over fusie

Assenede wil nu eerst de resultaten van de participatietrajecten van Kaprijke en Eeklo afwachten voor het de fusieknoop doorhakt. Een logische keuze, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus): “Stel dat we in zee zouden gaan met Eeklo, dan moet Kaprijke zeker meedoen, want wij grenzen niet aan Eeklo. We hebben dus Kaprijke nodig. Daarom moeten we sowieso eerst de participatiemogelijkheden daar afwachten. We kunnen moeilijk beslissen als niet alle informatie gekend is”.

De Coninck beseft dat er te weinig tijd is om de deadline van eind dit jaar te halen, vooral omdat Kaprijke een oefening met een burgerpanel pas tegen september rond zou hebben.“Wij waren van oordeel dat rondetafelgesprekken sneller waren dan een burgerpanel. Andere gemeenten dachten daar anders over en hebben gekozen voor een andere benadering én timing. De tijd tikt in het nadeel van de fusie. Dat is de consequentie van het verhaal. Het wordt moeilijk.”