Fruittelers uit Hoogstraten stellen hun plantages weer open voor fietsers, wandelaars én picknickers

Tom Mertens kweekt blauwe bessen in deelgemeente Minderhout en nodigt iedereen uit om binnenkort tussen zijn bloesems te komen wandelen, fietsen of zelfs picknicken. Dat laatste moet wel gebeuren op de voorziene tijdstippen. "Sinds een paar jaar organiseren we bloesemroutes en daar krijgen we veel positieve reacties op. Mensen hoeven niet meer zo ver om te rijden, maar kunnen nu ook in hun eigen streek genieten van onze bloesems", legt hij uit.