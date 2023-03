Tine Hermans wil naar Nederlands voorbeeld politieke partij BoerBurgerBelangen oprichten in Vlaanderen

En dat heeft Tine Hermans, dochter van een landbouwer uit Merksplas, geïnspireerd. Haar Facebookgroep BoerBurgerBelangen heeft in een week tijd al meer dan 13.000 leden. "Ik woon in een regio waar landbouwers erg hard getroffen worden (door de beslissingen in het kader van het stikstofdossier, red.)", legt Hermans uit in "De ochtend" op Radio 1. "Ik ben er al lang mee bezig, ik zie wat het met de mensen hier doet. Na de overwinning van de BoerBurgerBeweging in Nederland heb ik gezegd: "Het is genoeg nu, we gaan actie ondernemen, want het is echt nodig."