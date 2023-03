"Hype rond bordspellen is niet over, maar in crisistijden schrap je luxeproducten"

Uitbaters van spelletjeszaken in Vlaanderen reageren verdeeld op die stelling. Marjolijn Van Mellaerts van spellenwinkel Lotana in Westerlo merkt inderdaad een daling in haar verkoopcijfers, maar die wijt ze niet aan het post-coronatijdperk waarin we weer naar buiten mogen. “Pas maart vorig jaar, toen de oorlog in Oekraïne en bijhorende energiecrisis losbarstten, nam de verkoop af. Alle prijzen gingen de lucht in en tegelijk daalde het consumentenvertrouwen zienderogen. Elektriciteit, benzine, je winkelkar: dat zijn basisbehoeften die je niet zomaar kan schrappen. ‘Luxeproducten’ als gezelschapsspellen wel.”