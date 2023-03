Brandweer moet uitrukken voor ontplofte powerbank in internaat van Hotelschool Ter Duinen in Koksijde

Het incident gebeurde rond half acht donderdagavond. In het internaatsgebouw van Hotelschool Ter Duinen vatte een powerbank vuur en er ontstond een steekvlam. De brandweer kwam ter plaatse, maar moest niet blussen. Er raakte ook niemand gewond.

Met een powerbank kan je makkelijk en overal je gsm opladen, zonder een stopcontact in de buurt. De brandweer vraagt om extra voorzichtig te zijn met powerbanks en andere apparaten met een batterij. "Ze kunnen in uitzonderlijke gevallen spontaan vuur vatten", klinkt het. "We raden aan om altijd een oogje in het zeil te houden of in dezelfde ruimte te blijven als je de apparaten gebruikt."