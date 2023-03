Broers Borlée geven training aan 60 jonge atleten in Beveren

Begin maart behaalden Kevin en Dylan nog een gouden medaille op het EK indoor atletiek op de 4x400 meter. “Jonathan kennen we van de wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen op televisie”, zegt een jonge atleet. “Het is mijn idool, dus het is heel fijn om met hem te mogen lopen. Daar kunnen we heel veel van leren. Bijvoorbeeld dat we ons gezicht moeten ontspannen om alle kracht naar de benen te sturen. Zo gaan we in de toekomst waarschijnlijk sneller kunnen lopen.”