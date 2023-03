Brussel pakt leegstand boven winkels aan: op 10 jaar tijd 270 extra woningen in de Nieuwstraat

Het bevolkingsaantal van Brussel blijft toenemen en het woonpotentieel boven handelszaken is groot. Bovendien is meer bewoning in handelsbuurten een goede zaak. De Nieuwstraat bijvoorbeeld loopt na de sluitingsuren letterlijk en figuurlijk leeg, waardoor er minder sociale controle is en het onveiligheidsgevoel toeneemt. Door woningen toe te voegen is er leven op elk ogenblik van de dag.

Burgemeester Philippe Close vult aan: "Met steeds meer inwoners in de Stad Brussel moet het woningaanbod volgen. Het doel van deze premie is ervoor te zorgen dat verdiepingen die nu leeg staan als woning kunnen worden aangeboden aan de Brusselaars. Dit zal niet alleen ons aanbod verbeteren, maar ook de veiligheid verhogen in bepaalde straten die momenteel 's nachts soms verlaten zijn.”