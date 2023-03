Turnhoutse speelkaarten- en bordspellenfabrikant Cartamundi sluit filiaal in Ierland

Volgens CEO Stefaan Merckx was de beslissing onvermijdelijk omdat de verliezen van de vestiging in Ierland zich blijven opstapelen. Onder andere een dalende vraag naar de bordspellen ligt daar aan de oorzaak van. "De situatie werd maand na maand erger. Het is een situatie die we als bedrijf niet meer kunnen dragen. Dat is de reden voor deze triestige beslissing", laat hij optekenen in De Tijd. De vestiging in de Amerikaanse staat Massachussets blijft wel draaien, al zullen daar ook jobs sneuvelen door de herstructureringen. Het bedrijf voert nu gesprekken met de vakbonden.