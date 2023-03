CD&V Asse en Vooruit Asse stappen samen naar de kiezer als "Team Burgemeester"

Huidig burgemeester Koen Van Elsen treedt Buyl bij: "Het is duidelijk dat mensen een afkeer hebben van de klassieke politiek. Maar net op lokaal vlak, in de Dorpsstraat, kan het verschil gemaakt worden. Daarom willen we op een andere manier aan politiek doen dan op nationaal of Vlaams niveau. De manier waarop politici in de Wetstraat en de Vlaamse regering over elkaar rollen, is niet de manier waarop wij in Asse willen besturen."