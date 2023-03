Politici die zich afscheurden van CD&V-Wielsbeke riskeren boete van 500 euro omdat ze gewonnen prijs opdrinken

Het incident deed zich voor op 7 maart in de Donkere Zaal van OC Leieland in Wielsbeke. Zeven politici, die zich onlangs afscheurden van de lokale CD&V-afdeling, dronken er tijdens een vergadering bier dat ze gewonnen hadden tijdens een quiz in de gemeente. Maar in het huurreglement van de zaal staat dat je enkel drank mag drinken die je aankoopt bij de dienst Vrije Tijd. Bij een overtreding wordt een boete van 500 euro opgelegd.