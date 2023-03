Centrum van Hasselt op één na meest verharde centrum van Vlaanderen

Dat er binnen de kleine ring heel weinig groen is, lijkt Vandeput niet erg te vinden. “Als je naar heel de stad Hasselt kijkt, hebben we nog altijd 52 procent open ruimte. We zijn heel bewust bezig met groen. Neem nu Kapermolenpark, daar zou in eerste instantie een parking komen. Uiteindelijk kwam die parking er niet. Dat is ook de verharding aanpakken. Daarnaast is Quartier Bleu van 0 naar 120 bomen gegaan. Moeten we van de Demerstraat een groen pad maken? Dat lijkt mij moeilijk.”