De "hallucinaties" van ChatGPT: hoe artificiële intelligentie nepartikels citeert als bronnen

We nemen ook zelf even de proef op de som. Aan ChatGPT vragen we om twee referenties van academische artikels over het werk van Hugo Claus. We krijgen als antwoord onder andere een plausibel klinkende verwijzing naar een artikel van een bestaande professor literatuur aan de Universiteit Gent, zogenaamd gepubliceerd in een tijdschrift dat ook echt bestaat. Maar het artikel is fictief en niet terug te vinden in de editie waarin het zogenaamd opgenomen was.