China en VS spelen opnieuw diplomatieke zeeslag: Amerikaans oorlogsschip steekt zeegrens over

Volgens het Chinese ministerie van Defensie is de Amerikaanse oorlogsbodem USS Milius in de Zuid-Chinese Zee illegaal de territoriale wateren binnengevaren. Dat zou gebeurd zijn ter hoogte van de Paracel-eilanden, in China de Xisha-eilanden genoemd. Die liggen ten zuidoosten van het Chinese eiland Hainan, tussen Vietnam en de Filipijnen.



China zegt dat het leger met schepen en vliegtuigen de torpedojager heeft opgespoord en met waarschuwingen uit zijn territoriale wateren heeft verjaagd: "We eisen dat de VS onmiddellijk stopt met dit soort van provocerende acties, zo niet zal het de ernstige gevolgen dragen van onvoorziene incidenten."



Al snel reageerde de Amerikaanse zeemacht dat het schip geen maritieme regels heeft overtreden, dat het routine-opdrachten uitvoerde in de Zuid-Chinese Zee en dat het niet werd verjaagd.