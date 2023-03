Damiaanmuseum in Tremelo voortaan gemeentelijk museum

Het Damiaanmuseum in Tremelo is voortaan in handen van de gemeente. De vzw Damiaanmuseum, die tot nu toe heeft ingestaan voor de dagelijkse werking van het museum, houdt op te bestaan. De gemeente hoopt nu zo snel mogelijk een kwaliteitslabel en bovenlokale erkenning te krijgen om het Damiaanmuseum nog meer op de kaart te zetten.